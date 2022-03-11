В Госсовете РТ откроется выставка живописи и графики «Весна» Лады Аюдаг

В субботу, 12 марта, в выставочном пространстве Государственного Совета Республики Татарстан состоится открытие выставки художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составляют женские портреты из цикла «Подиум времени» и визитная карточка художницы — выставлявшийся в разных странах цикл портретов казанских красавиц «Двенадцать месяцев». Работы выполнены преимущественно в стиле романтического реализма.

«На выставке под названием „Весна“ будет представлена более 40 картин, создававшихся с 1993 года по 2021-й. Самая моя любимая работа — „Март. Мона Вика“, написанная в 1994 году», — рассказала «Татар-информу» Лада Аюдаг.

Центром экспозиции станет метровое полотно «Полет китов из океана» (холст, масло, 2020 год), напоминающее людям, что не только они живут на этой планете. Гости выставки также смогут ознакомиться с изысканной пейзажной и сказочной графикой.

Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, куратор и участница более 100 коллективных выставок татарстанских художников на Родине и за рубежом, автор и иллюстратор 26 книг и поэтических сборников.

Работы художницы находятся в Международной академии графики (Санкт-Петербург), музеях и галереях Москвы, Казани, Елабуги, Малмыжа, Петрозаводска, частных собраниях и официальных представительствах СНГ, Франции, Турции, Греции, Египта, Швеции, Чехии, США.