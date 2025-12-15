news_header_top
Общество 15 декабря 2025 18:26

В Госсовете РТ одобрили резервирование рабочих мест для ветеранов боевых действий

Депутаты Комитета Госсовета РТ по социальной политике одобрили законопроект, которым предлагается включить ветеранов боевых действий в число граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Это позволит применять в отношении них резервирование отдельных видов работ для их трудоустройства, сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на заседании в парламенте.

«Законопроект разработан в целях совершенствования системы мер по увеличению занятости и социализации ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, а также приведения в соответствие с федеральным законодательством», – рассказала она.

Механизм резервирования применяется к работодателям с численностью работников от 30 человек, уточнила Бутаева.

Она добавила, что в Татарстане выстроена системная работа по трудоустройству участников СВО с учетом их жизненных ситуаций. Организована горячая линия для содействия в трудоустройстве, проводятся анкетирования по вопросам занятости.

«У нас также ведется реестр работодателей, готовых трудоустраивать участников с инвалидностью и судимостью», – отметила она.

В республике проводятся специализированные ярмарки вакансий для участников СВО.

«За счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Кадры» республике выделена квота на обучение почти 6 тыс. человек. Работодатели, которые трудоустраивают участников СВО, в том числе инвалидов, получают меры господдержки», – заметила замминистра.

По ее словам, частично возмещаются за счет средств федерального бюджета расходы до 200 тыс. рублей на оборудование для создаваемых рабочих мест для инвалидов первой и второй групп и ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность.

«Сейчас в республике создано 11 таких рабочих мест, из них шесть – для участников СВО. Возмещаются расходы на частичную оплату труда трудоустроенных участников СВО. У нас по этой линии трудоустроено 54 человека», – заключила Бутаева.

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять законопроект в первом и третьем чтениях.

