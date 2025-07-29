В Госсовете РТ обсудили санитарно-эпидемиологическую безопасность

Фото предоставило Татарстанское отделение РО ПП ЛДПР

На заседании Госсовета Республики Татарстан депутат татарстанского парламента от ЛДПР Руслан Юсупов в своем выступлении обратил внимание на важнейшую тему, волнующую жителей региона, – санитарно-эпидемиологическую безопасность в связи с увеличением миграционных потоков.

Россия и Татарстан активно ведут гуманитарную работу по адаптации мигрантов, включая обучение русскому языку и традиционным ценностям. Вместе с тем жители республики интересуются в связи с увеличением миграционных потоков состоянием санитарно-эпидемиологической безопасности в республике.

Татарстанское отделение ЛДПР подготовило обращение в Кабинет Министров РТ о рассмотрении возможности организовать медицинское обслуживание трудовых мигрантов непосредственно на территории предприятий, где они работают, в Набережных Челнах и ОЭЗ «Алабуга».

«Безопасность и здоровье жителей республики при увеличении миграционных потоков – это наша первостепенная задача. Мы будем держать этот вопрос на контроле», – подчеркнул Руслан Юсупов.

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