В Госсовете РТ обсудили проблемы ЖК «Волжская гавань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственном Совете РТ в формате круглого стола, инициированном депутатами КПРФ, обсудили вопросы инфраструктурного развития жилого комплекса «Волжская гавань», а также планирование застройки, контроль строительства и соблюдение природоохранного законодательства в целом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил, что обращения жильцов комплекса поступили еще весной, а в ходе их проверки были выявлены нарушения: отсутствие сквозных проездов, тротуаров, перекрытие доступа к набережной и другие.

Депутат Государственного Совета Фадбир Сафин рассказал, что проблемы ЖК «Волжская гавань» — не единичны, и в целом в сфере ЖКХ есть схожие сложности, особенно с изношенностью инженерных сетей.

В завершение заседания Миргалимов отметил, что депутаты будут активно содействовать решению, разработав поэтапный план действий.