В Госсовете РТ обсудили патриотическое воспитание на примере «Движения первых»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Государственном Совете РТ обсудили патриотическое воспитание молодежи на примере работы регионального отделения «Движения первых». Обсуждение состоялось в рамках круглого стола «Патриоты Татарстана», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В круглом столе приняли участие исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, вице-премьер РТ, заместитель председателя Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в РТ Лейла Фазлеева, помощник Раиса РТ, руководитель республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

В приветственной речи Марат Ахметов заявил, что патриотизм – это не просто чувство любви и уважения к Родине, но и готовность служить Отечеству, быть верным профессиональному и гражданскому долгу. «Сейчас очень много разговоров на тему патриотизма, но его содержание во все времена требует осмысленного отношения всех нас, реального наполнения этого понятия содержанием и глубоким смыслом», – выразил уверенность он.

И. о. Председателя Госсовета напомнил, что Татарстан одним из первых среди регионов России в 2023 году принял закон о патриотическом воспитании граждан, и указал на роль «Движения первых» в воспитании молодого поколения и создании условий для самореализации детей и подростков.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Пришедшим на круглый стол активистам Марат Ахметов посоветовал быть любознательными, постоянно трудиться, ценить и уважать своих наставников и педагогов. «У меня к вам еще и пожелание, цените своих учителей, они искренне переживают, стараются, болеют за вас. Особые слова благодарности – наставникам. Ежедневно, передавая свои знания подрастающему поколению, они создают фундамент будущего Татарстана», – акцентировал он.

В свою очередь Лейла Фазлеева поблагодарила коллег за системный подход к организации работы «Движения первых» и «за трепетное, бережное отношение к нормативно-правовой базе, которая связана с темой патриотического воспитания в Республике Татарстан». Отдельно она поблагодарила молодежных активистов – «за то, что вы как раз и являетесь теми людьми, которые меняют этот мир к лучшему вместе со взрослыми».

Выступавший в качестве модератора председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов связал тему заседания с объявленным в республике по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Годом воинской и трудовой доблести, упомянув также соответствующие моменты из послания руководителя региона республиканскому парламенту.

После этого на круглом столе обсудили культурологический подход в системе воспитания «Движения первых», реализацию программ наставничества, организацию детского и молодежного самоуправления.

Участие в дискуссии приняли секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, депутаты парламента, педагоги и наставники, активисты «Движения первых».