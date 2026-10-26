В Госсовете РТ обсудили налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

В Государственном Совете РТ прошло рабочее совещание с участием депутатов, представителей предпринимательского и экспертного сообщества, на котором обсудили реализацию налогового законодательства для малого и среднего бизнеса и возможности продления действия налоговых льгот, сообщает Госсовет РТ.

В заседании приняли участие председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, заместитель председателя этого комитета Камиль Нугаев, председатель Комитета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Рягат Хусаинов, представители профильных министерств и ведомств.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Карпухин напомнил, что в этом году началась реформа налогообложения малого бизнеса, и рассказал об итогах Всероссийского налогового форума ТПП РФ. По его словам, приближается окончание двух специальных экспериментальных налоговых режимов – налога на профессиональный доход и АУСН, и в нынешнем виде они, вероятнее всего, не сохранятся. Он отметил необходимость концепции нового налогового режима для самозанятых и пользователей автоматизированной УСН.

Ранее заместитель председателя ТПП РТ обращался к депутатам Госсовета с предложением предусмотреть пониженные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые перешли на УСН из-за потери права на применение патентной системы налогообложения вследствие превышения доходов 15 млн рублей за 2026 год. В частности, это предложение он озвучил на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов.

Тогда же Карпухин передал депутатам просьбу бизнеса о продлении пониженной ставки по УСН для обрабатывающих отраслей строительства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Он подчеркнул, что в Татарстане для малых предприятий этих сфер на УСН с объектом «доходы минус расходы» действует ставка 5% вместо 15%, эта льгота работает с 2009 года и ежегодно продлевается, являясь важной частью инвестиционной привлекательности республики.

С предложениями на совещании выступил исполнительный директор Татарстанского регионального отделения «Деловой России» Булат Насыйбуллин. Он считает, что упрощённую систему налогообложения необходимо сохранить, и предлагает автоматизировать весь УСН.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин подчеркнул, что депутаты должны отслеживать ситуацию каждого ведомства, чтобы затем собраться и принять совместное решение – для республики это важно.

Председатель Комитета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Рягат Хусаинов отметил, что задача – защитить бизнес и в то же время сохранить доходную часть бюджета; от предпринимателей поступает много обращений.

Как передает пресс-служба, вопросы предпринимателей взяты в работу и находятся на контроле депутатов.