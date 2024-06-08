В Госсовете РТ наградили победителей всероссийского конкурса «Парламент-2030»

В Государственном Совете Татарстана наградили победителей и лауреатов Всероссийского молодежного конкурса законотворческих инициатив «Парламент-2030». В этом году в финал состязания прошли 35 студентов и других учащихся, всего было подано более 1,4 тыс. инициатив, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Конкурсантам направил приветствие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. «Поддержка молодежных инициатив — один из значимых приоритетов государственной молодежной политики, более тридцати лет назад закрепленной в статусе закона Республики Татарстан», — заметил он.

«Меня особенно радует активность нашей молодежи в общественной жизни, в том числе находящая отражение в парламентской форме. Это добрая традиция и весомое подспорье в правовом и патриотическом воспитании, формировании активной гражданской позиции подрастающего поколения», — добавил политик.

При этом Мухаметшин подчеркнул, что за прошедшие годы конкурс «Парламент-2030» стал востребованным мероприятием и позволил раскрыть потенциал сотен талантливых молодых людей из многих регионов страны.

«Представляя на оценку жюри предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования самой различной тематики, вы в полной мере проявляете свои знания и способности, приобретаете навыки проектной и законотворческой деятельности, а главное — сотрудничества и работы в интересах людей. Уверен, полученный бесценный опыт откроет вам, молодым лидерам, новые горизонты, которые помогут в достижении поставленных целей во благо республики и всего Отечества», — добавил он.

Кроме того, Фарид Мухаметшин выразил признательность организаторам конкурса и пожелал участникам проекта «Парламента-2030» воплощения в жизнь намеченных планов, новых ярких проектов и актуальных инициатив.

На этот раз основными темами конкурса стали совершенствование законодательства об искусственном интеллекте, поддержки семьи и здоровья нации, спортивный суверенитет России, молодежная политика и патриотическое воспитание, префенциальные налоговые режимы, развитие законодательства о технологической базе, регулирование малого и среднего бизнеса, правовое регулирование сохранения окружающей среды.