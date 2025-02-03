В Госсовете РТ наградили победителей конкурса проектов «Об экологии друг другу»

В парламенте Татарстана сегодня прошла встреча депутатов Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике с активистами экологических объединений. На ней были подведены итоги реализации проектов — победителей III Республиканского конкурса «Об экологии друг другу». Экоактивистов поощрили благодарственными письмами.

В прошлом году в рамках VIII Республиканского форума молодежных экологических организаций «ЭКОволна» состоялся III Республиканский конкурс социально значимых проектов «Об экологии друг другу». Семь проектов-победителей, отобранных экспертами в финале конкурса, получили гранты на реализацию. Общая сумма грантовой поддержки составила около 300 тыс. рублей.

«Уже третий год подряд проводим этот конкурс. Сегодня в парламент мы пригласили победителей, которые не только подготовили свои проекты, но и воплощают их в жизнь. Это самая активная молодежь, которая горит идеей экологии. То есть это те люди, которые любят природу, соответственно, любят свою страну, свою Родину», — заявил депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

Он сообщил, что за три года для участия в конкурсе было направлено свыше 300 заявок. «Экологические мероприятия должны стать нашей традицией. Надеюсь, что в этом году вместе с движением „Будет чисто“ мы проведем еще больше мероприятий. В план работы нужно включить хотя бы сто мероприятий. Нужно отметить, что наше молодежное движение „Будет чисто“ объединяет в своих рядах более 10 тыс. человек», — сказал парламентарий.

Конкурс социально значимых проектов «Об экологии друг другу» позволяет участникам развивать навыки исследовательской и природоохранной деятельности, запускать проекты по сохранению природных экосистем, совершенствовать экологическое образование, добавил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Одна из главных целей проекта — повышение экологической сознательности молодежи, вовлечение детей и подростков в природоохранную повестку. Самое главное, чтобы в решении экологических задач участвовали не только взрослые, но и дети», — подчеркнул он.

По словам замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егора Тарнавского, проекты, запущенные в рамках форума «ЭКОволна», стали «вектором в экологической культуре республики». Он заметил, что за прошлый год прошло 67 экологических мероприятий, в них приняли участие 1,5 тыс. детей и подростков.

Экологическое движение «Будет чисто» Татарстана — одно из самых масштабных региональных объединений в России. Оно проводит комплексную природоохранную и эколого-просветительскую работу. В апреле движению исполнится десять лет. За это время было проведено около 7 тыс. экологических мероприятий и акций, участниками которых стали свыше 250 тыс. татарстанцев.