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В Госсовете РТ депутаты оформляют подписку на печатные издания АО «Татмедиа»
Сегодня проходит традиционная акция, в рамках которой депутаты Госсовета Татарстана оформляют подписку на газеты и журналы. Возможность получать периодическую прессу получат воспитанники детских домов и домов престарелых.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин традиционно подписался на журнал «Сююмбике», газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан».
Акция проводится каждое полугодие.
Напоминаем, что оформить подписку можно как в отделениях почты, так и на сайте.
фото: «Татмедиа»
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