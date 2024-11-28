В Госсовете РТ депутаты оформляют подписку на печатные издания АО «Татмедиа»

Сегодня проходит традиционная акция, в рамках которой депутаты Госсовета Татарстана оформляют подписку на газеты и журналы. Возможность получать периодическую прессу получат воспитанники детских домов и домов престарелых.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин традиционно подписался на журнал «Сююмбике», газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан».

Акция проводится каждое полугодие.

Напоминаем, что оформить подписку можно как в отделениях почты, так и на сайте.

фото: «Татмедиа»