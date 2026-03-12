В Госсовете РФ обсудили реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков провел по видео-конференц-связи очередное заседание комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы реализации национального проекта, инструменты стимулирования инвестиционной активности, развития конкуренции в регионах страны, задачи по достижению технологического суверенитета, предложения по совершенствованию законодательства.

На заседании рассмотрели опыт заключения офсетных контрактов на примере Москвы и Приморского края, мировую практику, а также проблемные моменты реализации этого механизма и его потенциал в решении задач по сокращению зависимости от импорта в приоритетных отраслях экономики страны. Зашла речь и о стандарте развития конкуренции и разработке соответствующих региональных дорожных карт на 2026–2030 годах.

В работе комиссии приняли участие представители Минпромторга РФ, Минфина РФ, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ, субъектов Федерации, фонда «Кристалл роста» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Павел Малков заметил, что ключевые предложения по стимулированию инвестиционной активности были рассмотрены комиссией в декабре прошлого года, но тема требует дальнейшей проработки с учетом новых вызовов для экономики.

«Необходимы дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в проекты импортозамещения. Их проработку комиссия ведет совместно с Межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, Минпромторгом России. Для стимулирования создания импортозамещающих производств мы видим большой потенциал у системы госзакупок. А заключение офсетных контрактов считаем одним из перспективных механизмов, сейчас ему нужен дополнительный импульс для развития», – уверен он.

Глава комиссии убежден, что дальнейшая работа должна учитывать специализацию, кадровые возможности регионов, логистику, стимулирующие меры для инвесторов, которые готовы участвовать в проектах по импортозамещению.

Малков также оценил работу, проведенную Минпромторгом: утверждены отраслевые планы мероприятий по импортозамещению и перечни критической промышленной продукции. Охвачены все высокотехнологичные и социально значимые отрасли промышленности.

По итогам обсуждения предложения по заявленным темам будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».