В Госсовете предложили ввести инициативное бюджетирование как альтернативу самообложению

Ввести в Татарстане альтернативу самообложению – инициативное бюджетирование – предложил начальник юридического управления Совета муниципальных образований РТ Сергей Столяров. Об этом член Экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению заявил на заседании в парламенте.

«В республике успешно проводится программа по самообложению граждан. Из республиканского бюджета выделяется четыре рубля к одному собранному от населения рублю. Сейчас проводится работа по внесению изменений в эту программу, то есть предполагается проводить самообложение в сельских поселениях», – рассказал спикер.

Из-за того, что финансы республиканского бюджета ограничены, а количество средств самообложения граждан ежегодно растет, планируется внести изменения в постановление Кабинета Министров, чтобы в будущем проводить самообложение в сельских поселениях, добавил он.

«У нас не должны быть обиженные жители, проживающие в городах и поселках городского типа. Поэтому мы сформировали предложение о введении инициативного бюджетирования. Это обосновано сложностью проведения сходов, референдумов в крупных населенных пунктах. Возможны риски нарушения процедуры голосования, сбора средств, отсутствие достаточного количества помещений для проведения сходов», – отметил Столяров.

По его словам, в отличие от самообложения при инициативном бюджетировании в сборе средств могут участвовать индивидуальные предприниматели, управляющие компании и в целом широкий круг юрлиц. Часть средств предполагается финансировать из республиканского бюджета, появится возможность определять суммы, которые будут выделены для конкретных населенных пунктов, уточнил спикер.

«Инициативное бюджетирование позволяет ограничивать количество предоставляемых проектов и сумму. Не обязательно каждому гражданину поселения уплачивать единую сумму сбора, она может варьироваться. Мы изучили опыт других российских регионов по инициативному бюджетированию», – подчеркнул он.

Предполагается, что проекты, вносимые на инициативное бюджетирование, рассматриваются районными комиссиями, после чего отправляются на утверждение республиканской комиссии. После этого начинается сбор денег с населения, предпринимателей, предприятий, организаций, управляющих компаний, юрлиц. «Предлагаем изучить опыт внедрения и со следующего года развивать в республике», – сказал Столяров.

В республике принято постановление Кабинета Министров по реализации инициативного бюджетирования, заметил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

«Следующий год будет подготовительным для более конкретного рассмотрения этого вопроса. Но важно не потерять активность населения в небольших районных центрах через инициативное бюджетирование», – отметил депутат.

На реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения с привлечением средств самообложения граждан в бюджете Татарстана на 2024 – 2026 годы предусмотрено более 1,3 млрд рублей ежегодно.