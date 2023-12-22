В Госсовете обсудили новые направления работы домов и центров дружбы народов в РТ

Новые направления работы домов и центров дружбы народов в муниципальных районах и городах республики обсудили 22 декабря в Госсовете РТ. Участники дискуссии - председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев, директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров, а также руководители нескольких городских и районных домов дружбы народов.

Открывая встречу, Айрат Зарипов отметил, что вопросы организации деятельности национально-культурных объединений в многонациональном Татарстане актуальны.

«Нам нужно проанализировать итоги деятельности домов дружбы в уходящем 2023 году, и совместно искать пути решения проблемных вопросов. При этом важно определить задачи по повышению эффективности нашей работы, опираясь на опыт каждого из вас», - рассказал Зарипов.

Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров, в свою очередь, отметил успешную работу домов дружбы Нижнекамска, Набережных Челнов, Менделеевска и города Нурлат, призвал активно использовать ресурсный потенциал органов госвласти, профильных министерств и ведомств в сфере национальной политики. Он считает, что дома и центры дружбы народов - это не только организация и проведение этнокультурных мероприятий, пропаганда традиций, истории и родных языков народов, проживающих в Татарстане, но также патриотическое воспитание, профилактика преступности, адаптация и социализация мигрантов и развитие информационного сообщества.

«В наступающем 2024 году нам предстоит создать единое идеологическое пространство. Для этого, прежде всего, надо разобраться с правовым статусом наших объединений на местах, перейти к системной, планомерной работе по участию в государственных и коммерческих грантах. И, конечно, потребуется координированная работа во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти», - делится Кадыров.

Представители Набережночелнинского, Нижнекамского, Тетюшского и Нурлатского домов дружбы народов поделились своим опытом работы, обратив внимание на материально-технические и кадровые проблемы. Они считают, что один из самых острых вопросов – это юридическое оформление заявок на участие в грантовых конкурсах. Замминистра культуры республики Дамир Натфуллин на это ответил, что ведомство готово оказывать всестороннюю правовую и кадровую помощь.