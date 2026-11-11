В Госсовете обсудили эффективность программы по сохранению идентичности татар

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного Совета Татарстана на выездном заседании обсудил реализацию государственной программы по сохранению национальной идентичности татарского народа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе обсуждения депутат Госсовета Мякзюм Салахов поинтересовался эффективностью организуемых в рамках программы мероприятий. «Есть ли критерий, по которому мы можем определить, сохраняется ли язык, возрастает или уменьшается идентичность? Как мы можем понять, что эти программы эффективны?» – заметил он.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов пояснил, что в самой программе такой оценкой считается количество участников мероприятий: из года в год их посещает все больше людей. С использованием только такого критерия не согласился другой депутат – председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

«Идентичность – это немного другое. Количество посетителей не определяет этот показатель. Когда мы говорим об идентичности, в первую очередь нужно понимать, что это число тех, кто разговаривает на родном языке, работающие национальные школы, а в основе всего лежит национальная литература. Без литературы ни один вид искусства не может развиваться», – выразил уверенность он.

К обсуждению присоединилась депутат Госсовета Рима Мухамедшина. Она заметила, что в рамках программы необходимо реализовывать цифровые проекты, которые могли бы привлечь внимание детей, проводящих большую часть времени в онлайне. По ее мнению, нужны такие разработки, материалы и фильмы, которые популяризируют историю татар, вызывают у детей интерес, желание повторить увиденное и сохранить это.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Алсу Набиева в свою очередь предложила организовать в школах, ссузах и вузах центры татарской культуры, где можно было бы проводить мероприятия вне учебной программы.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева констатировала, что сохранение национальной идентичности татарского народа – это не только одна из госпрограмм, но и стратегическая задача, от решения которой зависит будущее республики.

В качестве положительного примера она указала на масштаб всемирной акции «Татарча диктант», которая объединила более миллиона человек из 78 регионов России и 28 стран мира. «Это показатель большого интереса к мероприятиям, проводимым в рамках госпрограммы», – выразила уверенность парламентарий.

В то же время Терентьева подчеркнула, что к реализации госпрограммы есть вопросы, которые нуждаются в дополнительном внимании. «Во-первых, язык продолжает терять носителей, и это, пожалуй, наш главный вызов. По результатам последней Всероссийской переписи населения за 11 лет произошла достаточно существенная потеря. В этой связи, на мой взгляд, нам нужно смещать акцент с самих мероприятий на создание практической потребности в языке, а это – медиаконтент и сервисы», – предложила она.

Программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа» включает 64 мероприятия, на проведение которых предусмотрено финансирование в объеме, превышающем 111 млн рублей.

На этом же заседании заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов призвал депутатов «начинать с себя» в деле сохранения татарской идентичности, а руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров предложил включить азбуку «Әлифба» в Реестр нематериального культурного наследия народов России. Мероприятие прошло на площадке Исполкома ВКТ.