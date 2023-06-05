В Госсовет Татарстана внесен законопроект о создании Конституционного совета

В Татарстане может быть создан Конституционный совет как постоянно действующий государственный орган республики. Соответствующий законопроект внесен в Государственный Совет РТ и находится на предварительном рассмотрении.

«Конституцией Татарстана предусмотрено, что в республике в целях укрепления конституционной законности в соответствии с законом может быть образован Конституционный совет РТ», – говорится в пояснительной записке к документу.

Этот совет будет давать разъяснения положений Конституции РТ, выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.

Предполагается, что совет будет состоять из трех членов, включая председателя. Одного кандидата представит Раис Татарстана, а двух оставшихся − Председатель Госсовета РТ. Они будут замещать государственные должности и осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе.

Заключения и разъяснения Конституционного совета будут опубликованы в газетах «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.

Проект закона «О Конституционном совете Республики Татарстан» внесен депутатами Юрием Камалтыновым, Лилией Мавриной и Альбертом Хабибуллиным. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что реализация этого закона повлечет дополнительные расходы республиканского бюджета.

В России упразднение Конституционных (уставных) судов субъектов Федерации было предусмотрено до 1 января 2023 года. Еще в декабре 2020 года Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявлял, что в Татарстане хотят создать Конституционный совет, о чем сообщал «Татар-информ».