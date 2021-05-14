В Госсовет РТ продолжают поступать соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани

На имя Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина продолжают поступать телеграммы-соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии № 175, сообщает пресс-служба парламента республики.

Соболезнование родственникам и близким пострадавших выразил коллектив Постоянного представительства РФ при Совете Европы. «Наши мысли обращены к тем, кто потерял близких и кто испытал минуты ужаса этой трагедии, — говорится в телеграмме, подписанной руководителем организации Иваном Солтановским. — Надеемся, что раненые вскоре воссоединятся со своими семьями и друзьями».

Телеграмму отправили и депутаты Парламента Земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия). «От всей души благодарим спасателей и полицейских, которые сделали все возможное, что было в их силах. В эти дни, как бы темны они ни были, мы никогда не перестанем подчеркивать на всех уровнях политики: мы никогда не допустим, чтобы насилие, страх, вражда и ненависть стали определяющими в нашей жизни и сосуществовании», — отмечается в письме, направленном господином Йозефом Нойманном в адрес Фарида Мухаметшина.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин также выразил соболезнование пострадавшим в Казани.

«Мы разделяем с родными и близкими погибших боль и горечь невосполнимой утраты, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул он.

На имя главы парламента Татарстана поступила телеграмма от заместителя Председателя Госдумы Ирины Яровой. «Со своей стороны подтверждаю готовность совместно с вами, если есть необходимость, в рамках Совета законодателей обсудить и рассмотреть все предложения по обеспечению общественной безопасности», — говорится в ее телеграмме.

Кроме того, телеграммы-соболезнования поступили от руководителей Совета Федерации и Госдумы, законодательных собраний большинства субъектов Федерации, депутатов и сенаторов Федерального Собрания и др. Фарид Мухаметшин поблагодарил всех, кто выразил сочувствие и сострадание в адрес татарстанцев.