В Госсовет РТ поступил законопроект об усыновлении детей иностранцами

В Татарстане хотят установить запрет на усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Соответствующий законопроект внесли татарстанские депутаты в Госсовет республики.

«В Семейный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым не могут быть усыновителями, а равно опекунами (попечителями) детей лица, являющиеся гражданами государств, в которых разрешены смена пола и внесение в документы, удостоверяющие личность, изменений о половой принадлежности этих граждан без медицинского вмешательства, и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в указанных государствах», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроектом предлагается дополнить соответствующими положениями статьи Семейного кодекса Татарстана. Документ находится на предварительном рассмотрении в Госсовете РТ.