В госрезерв земель Татарстана бесплатно перешли три участка Казани

Три земельных участка Казани бесплатно перешли госрезерв Республики Татарстан. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня.

«Передать бесплатно в государственный резерв земель Республики Татарстан из земель населенных пунктов земельные участки», — сообщается в документе.

Первый участок площадью 2,3 тыс. кв.метров находится по адресу улица Рахимова 7. Второй площадью 833 кв. метра по адресу улицы Ново-Караваевская 2 и третий площадью 1,9 тыс. кв. метров по адресу улица Степана Разина 41.

Передачу земельных участков осуществил Комитет земельных и имущественных отношений исполкома.