В Госреестр РФ впервые включен фиолетовозерновой сорт пшеницы селекции Татарского НИИ

В Госреестр России впервые включен сорт пшеницы Надира с фиолетовыми зернами селекции Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель ТатНИИ сельского хозяйства Рустам Низамов.

«Надира – это первый фиолетовозерновой сорт яровой пшеницы в России, вошедший в Госреестр. Он был включен в этом году. До этого такой пшеницы не было. Такой сорт отличается высокой урожайностью, засухоустойчивостью, повышенным содержанием антоцианов, которые рекомендуются для профилактики онкозаболеваний и укрепления иммунитета», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Низамова, всего в российском Госреестре находится 102 сорта института. В прошлом году в топ-10 лучших сортов России вошли озимая рожь Подарок, яровой ячмень Раушан и гречиха Черемшанка.

«Наша новинка – яровой двурядный ячмень Эндан. Он имеет кормовую ценность. У него высокая урожайность и крупное зерно. В этом году вошел в Госреестр России яровой многорядный ячмень Тевкеч. Его урожайность составляет более 100 центнеров с гектара. Обычный ячмень в колосе имеет два ряда, многорядный ячмень – шесть рядов зерна, поэтому он более урожайный», – отметил он.

Руководитель института добавил, что создан первый сорт озимой ржи, который можно использовать как корм для животных, под названием Подарок. «Удалось вывести сорт с низким содержанием пентозанов. Это позволяет использовать рожь для корма», – продолжил он.

Кроме того, ТатНИИ сельского хозяйства единственный в России выводит беспергаментные сорта гороха, бобы которых не раскрываются при уборке. «Такой горох не растрескивается и не осыпается. Проблема возделывания гороха – сложность с уборкой. Если вовремя не убрать, то бобы растрескиваются, урожайность снижается», – заметил он.

Низамов подчеркнул, что на госсортоиспытании сейчас находятся озимая пшеница Сабан и Ильвина, яровая пшеница Чистопольская, яровой ячмень Лаишевский, горох Салават и Средневолжский 2, а также четыре новых сорта картофеля – Орлан, Догода, Блоссом и Дана. На них поданы заявки на патент РФ.

Сорта селекции ТатНИИ сельского хозяйства возделываются в 11 из 12 экономических регионов России, а также в Казахстане и Беларуси. В прошлом году институтом создано девять сортов и пять включено в Госреестр России. Получено 74 патента на селекционные достижения и изобретения.