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Общество 25 июля 2025 16:19

В Госпитале для ветеранов войн в Челнах оказали помощь трехтысячному ветерану СВО

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Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах достиг значимого рубежа – здесь оказали медицинскую помощь уже трехтысячному участнику специальной военной операции. Информация появилась в телеграм-канале Управления здравоохранения города.

С момента открытия в ноябре 2022 года учреждение стало ключевым центром медицинской поддержки бойцов со всего Закамского региона Республики Татарстан. Здесь предоставляют полный цикл помощи: прием терапевта, диагностика, стационарное и амбулаторное лечение, а также физическая и психологическая реабилитация.

«Достижение отметки в 3000 пациентов – это не просто цифра, за ней стоит каждый человек, который получил шанс на восстановление и улучшение качества жизни. Наша цель – сопровождать бойца на всех этапах: от лечения до социальной адаптации», – подчеркнула главный врач госпиталя Резеда Мавзютова.

Ранее Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов признали лучшим в России по психологической помощи бойцам СВО.

#госпиталь для ветеранов войн #Набережные Челны #реабилитация #помощь участникам СВО #СВО
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