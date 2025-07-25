В Госпитале для ветеранов войн в Челнах оказали помощь трехтысячному ветерану СВО

Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах достиг значимого рубежа – здесь оказали медицинскую помощь уже трехтысячному участнику специальной военной операции. Информация появилась в телеграм-канале Управления здравоохранения города.

С момента открытия в ноябре 2022 года учреждение стало ключевым центром медицинской поддержки бойцов со всего Закамского региона Республики Татарстан. Здесь предоставляют полный цикл помощи: прием терапевта, диагностика, стационарное и амбулаторное лечение, а также физическая и психологическая реабилитация.

«Достижение отметки в 3000 пациентов – это не просто цифра, за ней стоит каждый человек, который получил шанс на восстановление и улучшение качества жизни. Наша цель – сопровождать бойца на всех этапах: от лечения до социальной адаптации», – подчеркнула главный врач госпиталя Резеда Мавзютова.

Ранее Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов признали лучшим в России по психологической помощи бойцам СВО.