Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как оптимизировать присоединение к инженерным сетям

Присоединение объектов капитального строительства к сетям инфраструктуры является одной из главных проблем в развитии экономики и предпринимательства России. Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам Дмитрий Сапожников.

«Проблема заключается как в несоответствии спроса и предложения, так и в непонимании предпринимателями процесса технологического присоединения», – сказал он.

Сапожников отметил, что техприсоединение к инженерным сетям – это одна из наиболее ответственных, затратных и длительных процедур в создании объектов. В последнее время государство старается максимально облегчить процесс путем детального регламентирования всех этапов подключения.

«Одной из составных частей процедуры является расчет стоимости такого подключения, который происходит на основании ставок, установленных органами регулирования», – подчеркнул зампредседателя.

По его словам, тарифная политика в отношении этой процедуры является одной из важнейших мер структурной политики правительства России. Поэтому крайне важно увеличить результативность регулирующего воздействия на организацию инфраструктурного сектора.

«В том числе и в сфере тарифной политики. Необходимо отказаться от излишнего административного давления, минимизировать негативные воздействия ценовых дисбалансов и сосредоточиться на создании системы стимулов и ценовых сигналов», – заключил Сапожников.