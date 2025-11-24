В Госкомитете РТ по закупкам вручили сертификаты выпускникам новой госпрограммы

Фото: пресс-служба Госкомитета по закупкам РТ

В Государственном комитете РТ по закупкам прошла торжественная церемония вручения сертификатов выпускникам второго потока новой образовательной программы «Закупщик. Новое поколение», которая готовит специалистов в сфере государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники программы представили разнообразные проекты, посвященные актуальным темам этой сферы. Особенно среди них выделилась студентка ПГУФКСиТ Ульяна Петрова, которая, помимо отличного выступления перед комиссией, набрала наибольшее количество баллов на заочной части обучения.

Фото: пресс-служба Госкомитета по закупкам РТ

Во вручении участвовали председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, генеральный директор Центра развития закупок РТ Нияз Газеев, представитель Молодежного правительства республики Кирилл Кувшинов и эксперты госкомитета.

«Наша программа призвана не только дать молодым специалистам профессиональные знания, но и воспитать новое поколение закупщиков с современным мышлением, способных принимать ответственные решения и внедрять инновационные подходы», – рассказал в своем приветствии выпускникам Марат Зиатдинов.

«Образовательная программа дала нам уникальную возможность не только получить теоретические знания от экспертов отрасли, но и применить их на практике. Особенно ценным оказался опыт работы над реальными кейсами и возможность предлагать собственные решения существующих проблем в сфере госзакупок. Мы благодарны организаторам за высокий уровень подготовки и индивидуальный подход к каждому участнику», – рассказали выпускники программы.

Все участники получили официальные сертификаты о прохождении обучения. Кроме того, им была предложена помощь в трудоустройстве в государственные и муниципальные учреждения республики.