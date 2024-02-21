В Госкомитете РТ по закупкам рассказали заказчикам о нововведениях в контрактной системе

Государственный комитет РТ по закупкам сегодня провел для республиканских заказчиков семинар-совещание «Контрактные отношения по-новому. Последние изменения и алгоритмы работы».

«Наша отрасль — интересная и достаточно динамично меняющаяся. В частности, если говорить о нововведениях, то с 1 апреля мы обязаны будем не только в структурированном виде размещать закупки, но и переходить в обязательном порядке на структурированный контракт. Любая работа приносит определенный опыт. И мы всегда стараемся поделиться этим опытом. Надеюсь, сегодня вы получите полезную информацию, что позволит максимально успешно справляться с задачами», — сказал участникам семинара председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.

Он также попросил собравшихся поделиться вопросами, которые их особенно интересуют, чтобы следующее мероприятие подготовить по соответствующей тематике.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов рассказал об изменениях в законе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В частности, он сообщил об особенностях размещения закупок, о требованиях к участникам закупки, о работе по запросам котировок.

Одним из слушателей семинара стала заместитель начальника отдела финансов и государственного заказа Минземимущества РТ Ляйля Вафина. Она отметила, что Государственный комитет РТ по закупкам для Министерства земельных и имущественных отношений является уполномоченным органом и выполняет функции по проведению торгов.

«Помимо непосредственного проведения процедуры торгов, хочу отметить колоссальную работу специалистов отдела анализа и обеспечения централизованных закупок и специалистов отдела исполнения государственных контрактов по проверке и согласованию документов заказчика на стадии подготовки закупочных процедур, что исключает риск ошибок и нарушений на данном этапе», — поделилась она.

По словам Вафиной, типовые формы документов разрабатывает Госкомитет по закупкам, их активно используют заказчики. «В том числе те заказчики, которые самостоятельно проводят торги, поскольку типовые документы юристы госкомитета разрабатывают с учетом судебной практики, практики УФАС, изменений законодательства. Таким образом, типовой проект государственного контракта на 100% содержит все нормы, которые должны быть включены в соответствии с законодательством, что так же сводит риск нарушений к нулю», — подчеркнула она.

Спикер добавила, что за консультацией всегда обращается к юристам госкомитета, даже если вопрос не касается конкурентных закупок. «Всегда проконсультируют и посоветуют. Кроме помощи в осуществлении закупок, уполномоченный орган также делит ответственность с заказчиками», — заметила она.