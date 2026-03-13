В Госкомитете РТ по закупкам прошла встреча с участником спецоперации

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Сотрудники Госкомитета РТ по закупкам и АО «Центр развития закупок» встретились сегодня с участником специальной военной операции подполковником Габдуллой Исхаковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военная служба ветерана началась еще в 2006 году. Ранее он участвовал в сирийской компании, а месяц назал вернулся из зоны спецоперации. Офицер отмечен государственными наградами, среди которых – медали «За воинскую доблесть», Жукова, Суворова и другие.

Исхаков рассказал о фронтовых буднях, о задачах, которые необходимо было выполнять, о боевых товарищах и о сложностях, с которыми сталкиваются военнослужащие. Он ответил на вопросы слушателей об обеспечении войск и о поддержке солдат.

«Из истории надо извлекать правильные выводы. Наша задача – развиваться в дружеских отношениях с теми, кто этого хочет», – выразил также уверенность Габдулла Исхаков.

В свою очередь сотрудница госкомитета Юлия Иванова посвятила свое выступление донорству крови. Она поведала о противопоказаниях, о льготах, предусмотренных для доноров, и о звании «Почетный донор России».

Активистка заметила, что эффективным способом помочь раненым бойцам и мирным жителям является регулярная сдача донорской крови. «Чувствовать себя сопричастной, помогать людям – это очень важно», – убеждена она.

В завершение разговора председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов вручил Габдулле Исхакову ведомственную награду за личный вклад в патриотическое воспитание и активную гражданскую позицию.