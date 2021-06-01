Комитет РТ по туризму: За майские праздники Татарстан посетило рекордное число туристов

В этом году на майских праздниках Татарстан посетили около 150 тыс. туристов и экскурсантов, на лето загрузка отелей в регионе тоже хорошая. Об этом рассказал журналистам председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В этом году в майские праздники Татарстан посетило гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Мы почувствовали увеличение загрузки особенно между праздниками. Традиционно у нас загрузка была на праздники – 1 Мая и 9 Мая, между ними загрузка была чуть ниже. В этом году практически все 10 дней она была практически 100%. На майских праздниках регион посетили около 150 тыс. туристов и экскурсантов, это большая цифра», — сказал он.

Председатель госкомитета отметил, что наибольшее число туристов в Татарстан приезжает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов ПФО и Центральной России.

«Вообще, к нам приезжают из всех регионов страны – с Камчатки, Мурманской области, Калининграда, Дальнего Востока», — отметил Иванов.

Он добавил, что загрузка отелей на лето в Казани и во всех курортных местах отдыха в Татарстане хорошая. Сотрудники Госкомитета РТ по туризму надеются, что эта цифра будет максимально большая.