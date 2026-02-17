В Госкомитете РТ по тарифам разъяснили, куда обращаться по вопросам платы за ЖКУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам разъяснил, куда обращаться жителям по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

В квитанции указываются тарифы на коммунальные и жилищные услуги, объемы потребления, итоговая сумма к оплате и другие сведения. При этом полномочия разных ведомств в этой сфере разделены.

Госкомитет по тарифам регулирует и контролирует тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о теплоснабжении, холодном и горячем водоснабжении, водоотведении, газоснабжении, электроснабжении и обращении с твердыми коммунальными отходами. Если у жителей возникают вопросы по размеру тарифа или правильности его применения в платежном документе, им следует обращаться именно в комитет.

При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от установленного тарифа, но и от фактического объема потребленных ресурсов. Рост платежа может быть связан с увеличением потребления тепла в период холодов, большим расходом воды или электроэнергии, а также с перерасчетом за предыдущие расчетные периоды и другими причинами.

В комитете рекомендуют жителям своевременно передавать показания приборов учета, чтобы избежать дополнительных начислений.

Вопросы, связанные с содержанием жилья, текущим ремонтом, управлением многоквартирным домом и другими жилищными услугами, не относятся к компетенции Госкомитета по тарифам.

В таких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию – если речь идет о качестве коммунальных услуг, содержании и ремонте общего имущества, работе управляющей организации, корректности начислений за жилищные услуги или проведении капитального ремонта.

Если ответ от управляющей компании не получен либо не устраивает заявителя, граждане вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан, которая контролирует правильность начисления платы. В комитете подчеркнули, что соблюдение установленного порядка позволяет быстрее рассматривать обращения и принимать необходимые меры.