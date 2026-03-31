В Госкомитете РТ по тарифам рассказали об особенностях подключения инженерных сетей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С наступлением весеннего периода и стартом строительного сезона у граждан возникает множество вопросов по поводу подключения различных инженерных сетей к домовладениям. На это обратил внимание председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

«Процесс технологического присоединения является достаточно регламентированным процессом, закрепленным правовыми заключениями, и состоит из четырех пунктов: Направление заявителем в организацию подключения запроса о выдаче технических условий и заявления о подключении, заключение договора о подключении, выполнение мероприятий по договору и технических условий, подписание акта о подключении», – перечислил Гайнутдинов.

По его словам, подключение к системам водоснабжения и водоотведения зависит от наличия магистралей рядом с земельным участком. Относительно стоимости Гайнутдинов отметил, что при расчетах базовая ставка тарифа умножается на количество кубических метров воды, потребляемых объектом. К примеру, при присоединении к системе водоснабжения для прокладки трубопровода диаметром 32 миллиметра потребуется около 10 погонных метров, а общая стоимость составит около 54 тыс. рублей.

«Стоимость подключения к системе водоотведения рассчитывается аналогичным образом, но с использованием трубы большего диаметра, что увеличивает общую сумму платы до 246 тыс. рублей», – добавил председатель комитета.

Переходя на электроснабжение, он рассказал, что платежи за подключение к электросетям определяются льготной ставкой за каждый киловатт максимальной мощности. Льготная ставка применяется для физических лиц, юридических лиц и социальных учреждений. Размер льготной ставки составляет 124 рубля 42 копейки с НДС.

Гаунутдинов добавил, что принцип определения платы за техприсоединение газа схож с электроэнергетикой. Установлена льготная плата для физических лиц при соблюдении определенных условий:

максимальный часовой расход газа до 5 куб. метров в час включительно;

расстояние до газораспределительной сети до 200 метров;

отсутствие необходимости применения бестраншейных методов прокладки трубопроводов.

«Работы по техническому присоединению внутри границ земельного участка заявителя проводятся комплексно газовой организацией для сокращения сроков и повышения безопасности работ», – заключил спикер.