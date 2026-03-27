В Госкомитете РТ по тарифам обсудили меры противодействия коррупции

Расширенное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции на тему «Аналитический обзор о реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти» состоялось под председательством первого заместителя председателя Госкомитета РТ по тарифам Ларисы Хабибуллиной, сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие представители Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики: заместитель начальника управления Ильнур Ибрагимов и заведующий организационным отделом Алексей Панкратов, а также председатель Общественного совета при Госкомитете Ирина Ахметова.

Согласно пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам, в ходе обсуждения были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с минимизацией коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти. Особое внимание уделено действующим ограничениям и обязанностям, налагаемым на государственных служащих, а также ответственности за несоблюдение установленных запретов.

«Госкомитет строго соблюдает все установленные требования в сфере противодействия коррупции. Этой работе уделяется повышенное внимание, мы системно отслеживаем изменения в законодательстве и своевременно внедряем их в практику», – подчеркнула Лариса Хабибуллина.

По итогам заседания состоялась профилактическая беседа, в ходе которой участникам дали разъяснения и ответы на поступившие вопросы.