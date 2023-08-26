В Татарстане восстановят четыре церкви и мечети — памятники деревянного зодчества

В этом году в Татарстане отреставрируют четыре памятника деревянного зодчества. Об этом и других планах на 2023 год с «Татар-информом» поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Так, уже начались работы в мечети в селе Айбаш Высокогорского района и Троицкой церкви в селе Верхний Багряж Заинского района. Продолжается восстановление мечети в селе Маскара Кукморского района, а также церкви Михаила Архангела в Камско-Устьинском районе. Последний из памятников деревянного зодчества, расположенный в деревне Архангельские Кляри, планируют открыть уже в сентябре этого года.

Помимо этого, в Казани идет масштабная реставрация каменных Ново-Слободской мечети и Петропавловского собора с колокольней. Оба религиозных объекта обновляют по федеральному проекту «Историческая память».

В столице республики в текущем году уже начаты ремонтно-реставрационные работы в здании художественного училища по ул. К. Маркса д.70, доме Дряблова по ул. М. Джалиля, гостинице «Грандотель» по ул. К. Наджми (известный как дом Свешникова), доме Чекистов по ул. К. Маркса, доме Мусина по ул. Нариманова и на других объектах.