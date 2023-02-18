В Госкомитете по биоресурсам ответили, грозит ли кабанам исчезновение после вспышек АЧС

За численность кабанов в Татарстане и их исчезновение из-за вспышек африканской чумы свиней переживать не стоит. Об этом заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов рассказал в «Интервью без галстука», опубликованном на «Татарстан 24».

«У животных есть виды болезней, которые могут привести к полной депопуляции, если не принимать срочных мер. То есть, к сожалению, на сегодняшний день африканская чума свиней не лечится прививками и прочими вакцинами. Единственный действенный механизм – это регулирование численности», – пояснил специалист.

Он отметил, что в 2022 году в республике было зарегистрировано 11 вспышек АЧС, по стране – около 200. Ведомства придерживаются минимальных требований по плотности популяции этого вида животных – никто не занимается их истреблением, подчеркнул Шарафутдинов.

«Я думаю, переживать (об исчезновении кабанов в РТ – прим. Т-и) не стоит. Это пластичный вид, который мы победим, так как мы сейчас победили бешенство путём раскладки вакцин совместно с коллегами с Главного управления ветеринарией. Я думаю, если что-то подобное наши ученые придумают, то кабан быстро восстановится и будет вновь промышлять, приносить доход», – резюмировал специалист.