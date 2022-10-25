Эксперты объяснили необходимость отдельного тарифа на «мешковый» сбор отходов

Важно сформировать расширенную дифференциацию тарифов и установить отдельный тариф на бестарный сбор твердых коммунальных отходов. Это поможет жителям поселков не переплачивать за вывоз отходов, пояснила на заседании коллегии первый зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина.

«В республике преимущественно ведется контейнерный сбор ТКО. При этом в поселках, где нет контейнерных площадок, производится “мешковый” сбор отходов. Поэтому жители данных населенных пунктов не должны оплачивать по тарифу, где включены затраты на приобретение контейнеров или содержание контейнерных площадок. Важно провести соответствующие расчеты», – сказала Хабибуллина

Обработка отходов является приоритетной задачей национального проекта «Экология», напомнила она. При этом, по ее словам, сортировка должна быть организована грамотно с поэтапным введением раздельного накопления отходов. «При строительстве объектов сортировки должны быть сопоставлены эффект, качество и цена», – подчеркнула спикер.

Она добавила, что еще одна задача, которая стоит перед ведомством, – внедрение раздельного сбора отходов. В качестве примера Хабибуллина назвала Удмуртию, где регоператоры создали более 50 пунктов вторсырья. «Есть и другие отличные примеры в субъектах, где это работает, и регоператоры в этом заинтересованы», – заметила первый зампредседателя Госкомитета по тарифам.

Необходимо, по ее мнению, чтобы у потребителя был выбор в части раздельного сбора мусора. В связи с этим инфраструктура должна быть создана в доступных и комфортных для населения условиях. Эта работа должна быть выстроена регоператорами, заключила Хабибуллина.