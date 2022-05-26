В Госинспекции труда РТ рассказали, куда жаловаться при нарушении прав несовершеннолетних

В случае, если трудовые права несовершеннолетнего нарушены работодателем, ему вместе с родителями нужно обратиться в Роструд, где работает сайт онлайнинспекция.рф, или в Госинспекцию труда по адресу Марджани, 48 с 9 утра до 9 вечера, либо позвонить на горячую линию 528-27-40. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Республике Татарстан Евгений Беседин.

«Обращения по поводу нарушения трудовых прав несовершеннолетних к нам периодически поступают. Они приходят с родителями, жалуются. Зачастую бывают ситуации, где не заключили трудовой договор или не выплатили заработную плату. Мы проводим выездные и документальные проверки по этим вопросам. По большей части, такие нарушения возникают из-за неграмотности и незнания элементарных норм трудового законодательства работодателями», - отметил спикер.

По его словам, заключать трудовые договора могут подростки, достигшие 16-летнего возраста. Если подростку только 15, то он может заниматься только легким трудом, не причиняющим вреда здоровью и не мешающим образованию. При этом, если один из родителей против трудоустройства, то учитывается мнение самого молодого человека.

С 14-летним подростком можно заключать трудовой договор тоже только для легкого труда, при этом должно быть согласие родителя или опекуна, органов опеки и попечительства.

До 14 лет при соблюдении всех вышеперечисленных условий, подросток может работать в кинематографии, театральных и концертных организациях. Трудовой договор подписывается родителем. Нужно его письменное согласие.

Если выявлено нарушение со стороны работодателя, то он должен устранить нарушение, а если это невозможно, то расторгнуть договор с выплатой пособия в размере средней месячной зарплаты.

Для трудоустройства подростка нужно предоставить его паспорт, трудовую книжку при наличии, СНИЛС и справку по результатам медосмотра.

Для подростков, не достигших 16 лет, рабочая неделя должна не превышать 24 часов, от 16 до 18 лет – 35 часов. При этом в учебное время допускается только половина от этих норм.

Контроль за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних осуществляют еще и профсоюзы, работающие в организациях. Их инспекторы проводят проверки условий труда и соблюдения условий договора работодателем, добавила начальник правового управления Федерации профсоюзов РТ Фарида Санатуллина.

«В среднем в год проводится более 2 тыс. проверок и выявляется свыше 4 тыс. нарушений. Предъявляются требования к устранению таких нарушений работодателю, на это дается неделя. 97% устраняется», - пояснила она.

Несовершеннолетние работники – наиболее уязвимы из-за своего возраста, поэтому им требуется повышенная защита в сфере защиты труда, заключила Санатуллина.