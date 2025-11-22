В Госдуму внесут законопроект, предотвращающий «бабушкины схемы»

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым планирует внести в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с «бабушкиными схемами» при купле-продаже квартир. Об этом пишут РИА Новости.

В рамках инициативы предлагается исключить наличные расчеты и ввести так называемый «период охлаждения», при этом регистрация сделки продавцом-физлицом возможна не ранее чем через семь дней после заключения договора купли-продажи. Еще одно нововведение – для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника другого жилья на дальнейшее проживание продавца.

Проект внесут на рассмотрение на следующей неделе.