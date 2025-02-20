В Госдуму внесут законопроект об упрощении выдвижения военнослужащих в депутаты

Айрат Фаррахов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российским военнослужащим, в том числе участникам СВО, хотят предоставить возможность подавать документы в избирательные комиссии для участия в выборах через «иных лиц». Это, в частности, командиры воинских частей, где кандидаты проходят службу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Это позволит обеспечить военнослужащим реальную возможность избираться депутатами, несмотря на нахождение на службе», – отметил парламентарий.

Изменения предлагается внести в закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поправки были подготовлены совместно с депутатами Госсовета РТ.

«Считаю эту инициативу справедливой и своевременной. Наши соотечественники, наши герои защищают суверенитет страны, нашу безопасность. Многие из них являются лидерами общественного мнения, пользуются заслуженным авторитетом. Их опыт, знания будут востребованы для развития муниципальных образований, регионов Российской Федерации. Об этом в своем Послании Федеральному Собранию говорил Президент Владимир Путин», – подчеркнул Фаррахов.