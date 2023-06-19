В Госдуму внесут законопроект о возвращении летнего времени

В самый длинный день года, 21 июня, в Государственную Думу будет внесен законопроект о возвращении переходов на летнее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал парламентарий.

В случае принятия законодательной инициативы россияне будут жить по летнему времени (плюс один час) с конца марта по октябрь.

Регулярно перевод часов на летнее время осуществлялся на территории сначала СССР, а затем России с 1981 по 2011 год (до этого с 1930 года в Советском Союзе действовало декретное время, фактически отмененное в ряде регионов, включая Татарскую АССР). С 2011 по 2014 год в РФ действовало постоянное летнее время.

Осенью 2014 года в большинстве регионов произошел переход на постоянное зимнее время, отстающее от поясного на один час. Впрочем, в отдельных регионах изменения местного времени происходили и позднее — по просьбам граждан, жаловавшихся на нерациональное использование светлого времени суток. Предпринимались и попытки вернуться к летнему времени на федеральном уровне.