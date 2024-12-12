В Госдуму внесут законопроект о тревожной кнопке в приложении такси

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев намерен внести в Госдуму законопроект, который обяжет службы такси интегрировать тревожную кнопку на главный экран приложений, пишет РИА «Новости».

Согласно законопроекту, службы заказа такси должны будут обеспечить наличие тревожной кнопки в своем приложении, которая позволит передавать сигнал тревоги как водителю, так и пассажиру. Кроме того, предусмотрено сохранение записи с микрофона устройства, с которого был подан сигнал. Если интернет-соединение отсутствует, то сигнал должен будет передаваться посредством телефонной связи с обязательной фиксацией звука внутри автомобиля.

Авторы законопроекта считают, что тревожная кнопка должна находиться на главной странице приложения и мгновенно отправлять сообщение в случае чрезвычайной ситуации.

«Мы постоянно узнаем о случаях насилия, драках и даже убийствах в такси. Это никуда не годится. Установка тревожной кнопки — это простой и эффективный способ защитить людей. Новшество не только облегчит и ускорит помощь в критических ситуациях, но и станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей», — отметил Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что реализация данной идеи возможна уже сегодня, так как не требует значительных затрат, однако внедрение тревожной кнопки повысит доверие пользователей к тем службам такси, которые первыми внедрят эту функцию.