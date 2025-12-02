news_header_top
Общество 2 декабря 2025 08:17

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за буллинг

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов за буллинг и кибербуллинг. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Проект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за систематическое унижение чести и достоинства граждан – как в офлайн-среде, так и в интернете. Под травлей авторы понимают повторяющиеся действия, совершаемые в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

Размер штрафов предлагается установить на уровне:

  • для граждан – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
  • для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Разработчики законопроекта уверены, что предлагаемые нормы помогут оперативно пресекать травлю на ранних этапах и сформируют общественную нетерпимость к любым формам унижения человеческого достоинства.

#буллинг #Госдума #штрафы
