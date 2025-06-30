В Госдуму внесут законопроект о снижении НДС на продукты до 5%

Депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента законопроект, который предполагает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%. Автор инициативы — лидер партии «Справедливая Россия - За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Указано, что снижение НДС затронет такие категории товаров, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты, ягоды, морепродукты и другие продовольственные товары.

Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости отметил, что в последние годы в России наблюдается «нездоровый рост цен». По его словам, официальные данные Росстата показывают инфляцию менее 10% в 2024 году, но эта статистика не отражает реального положения дел, потому что есть другая инфляция – продовольственная, и цены на продукты «живут своей собственной жизнью».

Миронов отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители.

«Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания», – подчеркнул лидер партии.