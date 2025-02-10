В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента для этой категории граждан предлагают повысить до 10 баллов. Об инициативе сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перерасчет пенсий происходит ежегодно 1 августа, при этом размер выплат зависит от количества заработанных пенсионером баллов. Депутат обратил внимание на то, что для любого работающего гражданина максимальное количество страховых пенсионных баллов – десять, а для работающего пенсионера – только три балла.

При этом страховые взносы работодатели платят одинаковые – независимо от того, является сотрудник пенсионером или нет. В 2024 году такая индексация увеличила выплаты лишь на 399 рублей 15 копеек.

«Где справедливость? Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до десяти», – написал Ярослав Нилов.

Депутат предложил изменить закон «О страховых пенсиях» так, чтобы с 1 августа этого года страховая пенсия по старости работающим пенсионерам пересматривалась, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.