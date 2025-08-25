В Госдуму внесут законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми. Документ планируется внести в Госдуму в ближайший понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор инициативы – депутат Госдумы Сергей Миронов. Согласно пояснительной записке, выплаты предлагается предоставлять семьям, где дети учатся по основным образовательным программам – в школах, колледжах и вузах Российской Федерации.

«Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования», – говорится в документе.

Миронов отметил, что расходы родителей на подготовку детей к школе и вузу нередко становятся серьезной нагрузкой на семейный бюджет.

«Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысячи до 21,5 тысячи рублей», – заявил парламентарий.

«Детям из малоимущих семей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста», – пояснил он.

По словам политика, стоимость подготовки к 1 сентября в последние годы значительно возросла.

«Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек – 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцтовары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счет летнего "сезонного" коэффициента», – сказал Миронов.

Он сослался на данные маркетплейсов, согласно которым за год школьные товары подорожали на 30–35%. В частности, канцелярия прибавила 22% в цене, пластилин – 69%, акварель – 48%.

«Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября», – подытожил Миронов.