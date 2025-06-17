В Госдуму внесут законопроект о депортации семей мигрантов, нарушивших закон

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий выдворение из России не только мигрантов, совершивших преступления, но и их родственников. Документ, инициированный депутатом Сергеем Мироновым, будет представлен на рассмотрение парламента 18 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает распространить последствия административного выдворения или депортации на членов семьи нарушителя, включая запрет на повторный въезд в страну.

Сергей Миронов отметил, что целью инициативы является ужесточение миграционного законодательства. По его мнению, такой подход позволит решить часть накопившихся проблем в сфере миграционной политики и поспособствует снижению уровня преступности в стране.

Он заявил, что нарушения законов со стороны мигрантов демонстрируют их нежелание интегрироваться в российское общество. При этом, по мнению парламентария, родственники таких людей часто осведомлены об их образе жизни и должны нести за это ответственность. В случае принятия закона, подчеркнул Миронов, наказание в виде депортации и запрета на въезд должно быть неминуемым.

Также он обратил внимание, что в республиках, откуда приезжает большинство мигрантов, традиционно сильны родственные связи. Это, по его словам, позволит усилить внутренний контроль и, как следствие, повлиять на снижение преступности.

Дополнительно Миронов предложил ввести специальный сбор при въезде мигрантов в страну – эти средства будут использоваться для покрытия расходов на депортацию в случае необходимости.

Он напомнил и о другой инициативе, касающейся привлечения иностранной рабочей силы. В частности, депутаты предлагают отказаться от патентной системы в пользу вахтового метода, аналогичного тем, что действуют в арабских странах. Суть предложения заключается в том, что мигранты должны приезжать строго по контракту для выполнения определенных работ и покидать страну сразу после его завершения. Миронов отметил, что в этом случае не предусматривается возможность пребывания в России с семьей, получения социальных льгот или оформления гражданства.