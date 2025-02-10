В Госдуму внесут закон об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде в срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания могут внести в Госдуму на следующей неделе.

Как сообщает ТАСС, штрафы будут ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка.

Согласно действующему законодательству, россияне обязаны сообщить в письменной форме или через портал госуслуг в военный комиссариат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в Россию.