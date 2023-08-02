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В Госдуму внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
Штрафы в десять тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, проект планируется внести в Госдуму осенью.
Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».
Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, могут повлечь наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей..
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