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Происшествия 2 августа 2023 09:39

В Госдуму внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

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Штрафы в десять тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, проект планируется внести в Госдуму осенью.

Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, могут повлечь наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей..

#электросамокат
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