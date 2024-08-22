В Госдуму внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Фракция «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова планирует внести в Государственную Думу новый законопроект. Предложение касается расширения оснований для лишения российского гражданства лиц, получивших его в результате натурализации, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, к уже существующему перечню преступлений, за которые может последовать утрата гражданства, предлагается добавить насильственные действия сексуального характера. Кроме того, законопроект предусматривает аналогичные меры за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителей власти.

Сергей Миронов, комментируя инициативу, отметил растущую обеспокоенность граждан вопросами безопасности, особенно в вечернее время. По его мнению, предложенные меры могут стать одним из способов решения этой проблемы.

В настоящее время законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства за ряд тяжких преступлений, включая терроризм, экстремизм, захват заложников, а также за распространение недостоверной информации о российских вооруженных силах и преступления, связанные с диверсиями, шпионажем и государственной изменой.