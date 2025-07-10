В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание животных

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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной предложила ужесточить ответственность за нарушение правил содержания животных. Соответствующий законопроект размещён в электронной базе Госдумы.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 8.52 КоАП РФ. Согласно инициативе, для граждан штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных вырастут до 20-50 тыс. рублей (сейчас – от 1,5 до 3 тыс. рублей). Для должностных лиц предлагается установить штраф от 100 до 200 тыс. рублей вместо действующих 5-15 тыс., для юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей (сейчас – 15-30 тыс. рублей).

Если нарушение повлекло причинение вреда жизни, здоровью граждан или имуществу (без признаков уголовного преступления), штраф для граждан составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 до 300 тыс., для организаций – от 350 до 500 тыс. рублей. Сейчас за аналогичное нарушение предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тыс., на должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Изменения также затронут статью 8.54 КоАП, регулирующую деятельность приютов для животных. Штрафы за несоблюдение требований для владельцев приютов планируется повысить до 15-30 тыс. рублей для должностных лиц и до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, за нарушение правил обращения с безнадзорными животными для граждан предлагается установить штрафы от 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тыс., для организаций – от 200 до 300 тыс. рублей.

Ещё одно нововведение касается увеличения срока давности привлечения к ответственности: его планируют продлить с 60 дней до трёх лет.