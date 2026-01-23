В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий до прожиточного минимума

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении государственной академической стипендии для студентов очной формы обучения до уровня прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, минимальный размер стипендии для обучающихся за счет бюджетных ассигнований предлагается установить не ниже федерального прожиточного минимума, действующего в текущем году. С 1 января его величина составляет 18 939 рублей в месяц.