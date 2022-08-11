В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей

В Госдуму РФ внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей в месяц. С такой инициативой на фоне роста инфляции и снижения доходов населения из-за санкций выступили депутаты от ЛДПР. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Эта мера позволит обеспечить приемлемый уровень жизни для россиян, говорится в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта уверены, что низкий МРОТ приводит к «повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса и спаду производства» и не дает работодателям стимула применять новые технологии и рациональные справедливые системы оплаты труда. Таким образом, рост ВВП растет, а социальная напряженность в стране увеличивается, отмечают депутаты.

При этом они отмечают, что переход на новую методику ежегодного установления МРОТ в 2021 году не сильно повлиял на увеличение доходов россиян. К тому же, нынешняя минимальная оплата труда в России не учитывает наличия у работников детей, добавили инициаторы законопроекта.