Россиян предложили перестать штрафовать за проживание не по прописке

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об отмене штрафов за проживание граждан не по месту регистрации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Сейчас штраф за проживание не по прописке составляет не менее 2 тыс. рублей.

«Сегодня мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации. Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тыс. рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права», – цитирует Даванкова ТАСС.

Сейчас статьи 19.15.1. и 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривают финансовую ответственность за проживание по месту пребывания или по месту жительства без регистрации. В марте этого года «Новые люди» направили в Госдуму законопроект, в котором предложили признать эти статьи утратившими силу.