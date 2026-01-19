В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на защиту покупателей жилой недвижимости от последствий мошенничества, связанного с так называемым «эффектом Долиной». Его автором выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Как следует из пояснительной записки, инициатива призвана устранить пробелы в законодательстве, выявленные судебной практикой при оспаривании сделок купли-продажи жилья.

Речь идет о ситуациях, когда сделка совершается под влиянием обмана со стороны третьих лиц. В пояснении подчеркивается, что это явление известно как «возвратные» продажи или «случай Долиной».

По словам автора инициативы, действующее законодательство позволяет использовать этот пробел в корыстных целях. «Этот недостаток закона используется введенными в заблуждение продавцами, а также мошенниками, которые зачастую действуют совместно с продавцами, чтобы оспорить сделку после получения денег от покупателя», – отмечается в документе.

Изменения предлагается внести в часть 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ, регулирующей недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств. Делягин обращает внимание на то, что нынешняя формулировка нормы является «крайне размытой».

Законопроект предусматривает изменение распределения бремени доказывания. Предлагается обязать продавца доказывать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. В настоящее время, как отмечается в пояснительных материалах, именно покупатель вынужден доказывать свою добросовестность.

«Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества», – подчеркнул депутат.