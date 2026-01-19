news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 января 2026 22:14

В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»

Читайте нас в
Телеграм

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на защиту покупателей жилой недвижимости от последствий мошенничества, связанного с так называемым «эффектом Долиной». Его автором выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Как следует из пояснительной записки, инициатива призвана устранить пробелы в законодательстве, выявленные судебной практикой при оспаривании сделок купли-продажи жилья.

Речь идет о ситуациях, когда сделка совершается под влиянием обмана со стороны третьих лиц. В пояснении подчеркивается, что это явление известно как «возвратные» продажи или «случай Долиной».

По словам автора инициативы, действующее законодательство позволяет использовать этот пробел в корыстных целях. «Этот недостаток закона используется введенными в заблуждение продавцами, а также мошенниками, которые зачастую действуют совместно с продавцами, чтобы оспорить сделку после получения денег от покупателя», – отмечается в документе.

Изменения предлагается внести в часть 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ, регулирующей недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств. Делягин обращает внимание на то, что нынешняя формулировка нормы является «крайне размытой».

Законопроект предусматривает изменение распределения бремени доказывания. Предлагается обязать продавца доказывать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. В настоящее время, как отмечается в пояснительных материалах, именно покупатель вынужден доказывать свою добросовестность.

«Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества», – подчеркнул депутат.

#Госдума #сделки с недвижимостью
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
Для помощи учительнице из Татарстана, которая впала в кому в Египте, собрали 1,5 млн руб.

Для помощи учительнице из Татарстана, которая впала в кому в Египте, собрали 1,5 млн руб.

19 января 2026