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Общество 16 сентября 2024 18:07

В Госдуму внесли законопроект о защите граждан от подделки их голоса

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Законопроект о необходимости получения согласия человека перед использованием его голоса, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта, был внесен в Государственную Думу. Документ разместили в базе данных Думы.

Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев, а также депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, передает ТАСС.

Как утверждают авторы законопроекта, в текущем законодательстве отсутствует конкретное упоминание права на голос и его охрану, что создает сложности в использовании голоса в гражданских правоотношениях. Предлагаемые изменения заполнят пробелы в правовом регулировании, касающиеся голоса гражданина, и утвердят принцип его использования только с согласия гражданина, за исключением специально предусмотренных случаев.

Согласно тексту законопроекта, после смерти гражданина его голос может использоваться только с согласия его детей и супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. При этом предусмотрены ситуации, когда такое согласие не требуется. Например, если использование голоса осуществляется в государственных, общественных или других публичных интересах, или если запись голоса гражданина была произведена за вознаграждение. Также требование о согласии гражданина не будет применяться в ситуациях, когда голос был записан во время видеосъемки или звукозаписи в местах, доступных для общего посещения, или на публичных мероприятиях, таких как собрания, съезды, конференции, концерты, спортивные соревнования и другие. Однако исключения составляют случаи, когда голос гражданина является главным объектом использования.

Если запись голоса была обнародована с нарушением правил, то суд может принять решение изъять ее из обращения и уничтожить без каких-либо компенсаций. Если голос гражданина был незаконно распространен в интернете, он имеет право потребовать удаления соответствующих записей, а также остановить или запретить их дальнейшее использование и распространение.

#законопроект
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