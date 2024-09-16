В Госдуму внесли законопроект о защите граждан от подделки их голоса

Согласно тексту законопроекта, после смерти гражданина его голос может использоваться только с согласия его детей и супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. При этом предусмотрены ситуации, когда такое согласие не требуется. Например, если использование голоса осуществляется в государственных, общественных или других публичных интересах, или если запись голоса гражданина была произведена за вознаграждение. Также требование о согласии гражданина не будет применяться в ситуациях, когда голос был записан во время видеосъемки или звукозаписи в местах, доступных для общего посещения, или на публичных мероприятиях, таких как собрания, съезды, конференции, концерты, спортивные соревнования и другие. Однако исключения составляют случаи, когда голос гражданина является главным объектом использования.

Если запись голоса была обнародована с нарушением правил, то суд может принять решение изъять ее из обращения и уничтожить без каких-либо компенсаций. Если голос гражданина был незаконно распространен в интернете, он имеет право потребовать удаления соответствующих записей, а также остановить или запретить их дальнейшее использование и распространение.