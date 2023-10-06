В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение к человеку по решению суда

Депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, при наличии оснований суд может установить запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определенным человеком.

Депут Владислав Даванков, пояснил, что сейчас суд может запретить преследователю звонить человеку, слать ему электронные или бумажные письма, но при этом нормы, которая запрещала бы приближаться и общаться вживую, нет.

Сардана Авксентьева отметила, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование кого-либо. По словам Ксении Горячевой, часто жертвы преследования вынуждены менять работу или город проживания, но это не помогает.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», – отметили депутаты фракции.